شكرا لقرائتكم هذه نصيحة زيدان للاعبى منتخب مصر بعد قرعة أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، أن قرعة كأس الأمم الإفريقية أنصفت الفراعنة ومنحتها حقها بعد التنظيم الرائع لمراسم سحب القرعة. وأضاف زيدان على هامش حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت سفح الأهرامات: "على اللاعبين أن يتعهدوا بالاجتهاد والكد حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وهم جديرون بحصد اللقب". Advertisements وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم أحمد أحمد رئيس الكاف وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريجوبيرت سونج ومصطفى حجى. ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

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