شكرا لقرائتكم امم افريقيا 2019 .. مصر أمام الكونغو = 7 فوز و 3 تعادل وخسارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الأولى، والتى يتواجد فيها منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية



ألتقى المنتخبان 11 مرة فازت مصر 7 مرات وتعادلا 3 مرات وفازت الكونغو الديمقراطية مرة وحيدة كانت فى بطولة أفريقيا 1974 والتقى المنتخبان فى بطولة أمم أفريقيا 3 مرات فازت مصر مرتين والكونغو مرة وآخر مواجهة بين المنتخبين فى أمم أفريقيا كانت فى نسخة 2006 وفازت مصر 4-1.