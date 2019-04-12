- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم امم افريقيا 2019 .. مصر أمام الكونغو = 7 فوز و 3 تعادل وخسارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الأولى، والتى يتواجد فيها منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور.
وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية
ألتقى المنتخبان 11 مرة فازت مصر 7 مرات وتعادلا 3 مرات وفازت الكونغو الديمقراطية مرة وحيدة كانت فى بطولة أفريقيا 1974 والتقى المنتخبان فى بطولة أمم أفريقيا 3 مرات فازت مصر مرتين والكونغو مرة وآخر مواجهة بين المنتخبين فى أمم أفريقيا كانت فى نسخة 2006 وفازت مصر 4-1.
كانت هذه تفاصيل خبر امم افريقيا 2019 .. مصر أمام الكونغو = 7 فوز و 3 تعادل وخسارة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.