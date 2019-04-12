شكرا لقرائتكم امم افريقيا 2019 .. تعرف على المجموعات الـ 6 "إنفو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجريت مساء اليوم الجمعة فى منطقة سفح الأهرامات بالجيزة، مراسم حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو المقبل. واسفرت القرعة عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: مصر - زيمبابوى - أوغندا - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الاولى المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - بوروندى - مدغشقر

المجموعة الثانية المجموعة الثالثة: السنغال - تنزانيا – كينيا – الجزائر Advertisements

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة: المغرب - ناميبيا – جنوب أفريقيا – كوت ديفوار

المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة: تونس - أنجولا – موريتانيا – مالى

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة: الكاميرون - غينيا بيساو – بنين – غانا

المجموعة السادسة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امم افريقيا 2019 .. تعرف على المجموعات الـ 6 "إنفو"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.