شكرا لقرائتكم امم افريقيا 2019 .. مواعيد مباريات مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت اليوم فى منطقة الأهرامات بالجيزة، عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الاولى بصحبة منتخبات زيمبابوى، أوغندا، والكونغو الديمقراطية. ويستعرض لكم "الخليج 365" مواعيد مباريات المنتخب المصرى فى دور المجموعات، والتى ستقام جميعها على ستاد القاهرة: Advertisements مصر Vs زيمبابوى 21 يونيو العاشرة مساء مصر Vs الكونغو الديمقراطية 26 يونيو العاشرة مساء مصر Vs أوغندا 30 يونيو التاسعة مساء

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