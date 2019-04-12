شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة يعلن موعد جاهزية جميع استادات لكان 2019.. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هانى أبو ريدة فى تصريحات له عقب انتهاء قرعة الأمم الإفريقية: "بيهمنا أول انطباع عن اللجنة المنظمة وده من خلال القرعة وكان تحديا أننا نعمله فى مكان مفتوح". وبالنسبة للقرعة ومحموعة مصر اللي هيدي بشكل قوي يكسب دي كرة قدم وكل اللي يهمنا ان الضيوف ينبسطوا بزيارة مصر ومدنها كلجنة منظمة. كل الاستادات هتكون جاهزة في 15 مايو بفضل توجيهات الرئيس السيسي للجميع من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات سريعا ودون اي معوقات. Advertisements وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم احمد احمد رئيس الكاف وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريحوبيرت سونج ومصطفى حجي ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

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