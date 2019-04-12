شكرا لقرائتكم المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا.. تونس وأنجولا وموريتانيا ومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الخامسة. وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الخامسة على النحو التالى:تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي Advertisements ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا.. تونس وأنجولا وموريتانيا ومالى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.