شكرا لقرائتكم ماذا قال هانى رمزى عن مجموعة مصر فى كاس الامم الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب المصرى، أن المجموعة الأولى، التى ضمت إلى جانب مصر منتخبات أوغندا والكونغو وزيمبابوى، مناسبة جدا من حيث تقارب المستويات الفنية.

وأكد هانى رمزى أن المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا فى الفترة الأخيرة، فليس هناك منتخب سهل وآخر عتيد.

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وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وقال رمزى فى تصريحات صحفية بعد القرعة، إنه لا يوجد ما يُسمى بالمجموعة السهلة أو المجموعة الصعبة ولكن مجموعتنا مقبولة ووقعنا مع منتخبات نعلمها جيدا وبالطبع نحترم الجميع، وهدفنا الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

وتابع مدرب المنتخب أن الجهاز الفنى قرر البدء سريعا للتجهيز للبطولة، وسيعقد الجهاز جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد المنتخبات التى يرغب فى مواجهتها، لافتا إلى أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة.