شكرا لقرائتكم الفيصلي يعبر الوحدة بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الفيصلي على مضيفه الوحدة 2 - 1 ، يوم الجمعة، في المرحلة السابعة والعشرين لدوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

وسجل الفنزويلي روميلو أوتيرو هدف التقدم للوحدة في الدقيقة 56 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل البرازيلي دينسلون بيريرا هدفي الفيصلي في الدقيقتين 77 و83.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز السابع.