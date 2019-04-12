شكرا لقرائتكم توني كروس ينفي أخبار رحيله عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى توني كروس لاعب خط وسط كرة القدم الألماني لكرة القدم تكهنات وسائل الاعلام التي أفادت بنية اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد الإسباني.

ونشر كروس "29 عاما" تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"على الانترنت جاء فيها: بالتأكيد هذه معلومات مغلوطة، وفي وقت مبكر أفادت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية بأن اللاعب يدرس الرحيل عن النادي الذي انضم إليه في 2014 قادما من بايرن ميونخ.

وقدم ريال مدريد موسما سيئا، ولكن سيحاول زين الدين زيدان مدرب الريال تنشيط الفريق للموسم المقبل، وبعد التتويج بثلاث ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، سينهي الريال هذا الموسم بدون أي لقب، وأكد كروس: كان موسما مع الريال حظى بظلال أكثر مما اعتدنا عليه.

وسيوفر رحيل كروس أموالا يمكن الاستفادة منها في تمويل صفقات كبيرة مثل ضم بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد أو كريستيان إيركسن، لاعب توتنهام، ويمكن أن يكون الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك فريق مانشستر يونايتد، محطة مقبلة لكروس، إذا قرر الرحيل عن الريال.