سيف زاهر: تنظيم قرعة أمم إفريقيا "رائع".. ومجموعة مصر "متوازنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بتنظيم قرعة بطولة الامم الافريقية 2019 التى أقيمت بالأهرامات، مؤكدا انها خرجت فى شكل رائع للغاية موجها الشكر للجنة المنظمة ومدير البطولة محمد فضل. وعن مجموعة مصر فى بطولة أمم أفريقيا التى تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوى قال سيف زاهر إنها مجموعة متوازنة و حاليا لا توجد فرق قوية وفرق ضعيفة والكل يجب التعامل معه باهتمام واحترام. جاءت نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 على النحو التالى: المجموعة الأولى: مصر ، الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوى Advertisements المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا المجموعة الخامسة: تونس ، مالى ، موريتانيا ، أنجولا المجموعة السادسة: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو

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