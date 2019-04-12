شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 12 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 12 / 4 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي بالأحمر و150مشجعا لصن داونز في مباراة برج العرب

حضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق أمام صن داونز والذي أقيم بعد ظهر اليوم الجمعة.

ما حضر الاجتماع الفني مسؤولو نادي صن داونز وطاقم التحكيم ومراقب المباراة ومسؤولو مديرية أمن الإسكندرية ، وشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز المحدد لها السادسة مساء غد السبت. وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض وكذلك فريق صن داونز بزيه الرسمي القميص الأصفر والشورت الأزرق. كما شهد الاجتماع توجيه مسؤولي صن داونز الشكر للنادي الأهلي بعد المجهود الكبير المبذول؛ سواء في الاستقبال أو الانتقالات وملاعب التدريب، وتذليل كافة الصعوبات والعمل على توفير كافة مطالب بعثة الفريق الجنوب إفريقي.

الخطيب يزور معسكر الأهلى بالأسكندرية قبل مواجهة صن داونز

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى زيارة معسكر الفريق بالأسكندرية مساء اليوم ،الجمعة، من أجل دعم اللاعبين قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي.ويرغب الخطيب في الشد من آزر اللاعبين ودعمهم قبل اللقاء الهام المرتقب غداً من أجل تقديم عرض جيد ونتيجة كبيرة في لقاء الغد أمام بطل جنوب أفريقيا.

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ويلعب الأهلي مع صن داونز الجنوب في السادسة من مساء غداً ،السبت، في إياب دور الثماني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سيبستيان يقود مران الغائبين عن لقاء صن داونز وإراحة هشام محمد

قاد سيبستيان المدرب المساعد الجهاز الفنى للأهلي، وأليخاندرو مخطط الأحمال، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة صن داونز الذى أقيم على ملعب التتش صباح اليوم الجمعة.ويتوجه «سيبستيان» و«أليخاندرو» اليوم إلى الإسكندرية للحاق بمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام غدا السبت على استاد برج العرب فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. فيما حصل هشام محمد، لاعب الفريق، على راحة اليوم من مران الغائبين عن مباراة صن داونز وفقا للبرنامج الذى يخضع له تمهيدا لعودته من جديد للمران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.