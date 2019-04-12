الأهلى يتدرب على ضربات الترجيح قبل مواجهة صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى فقرة خاصة لتسديد ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في نهاية مران المران الجماعي للفريق الذى أقيم اليوم الجمعة على ستاد برج العرب. وشارك في الفقرة التي أشرف عليها لاسارتي جميع اللاعبين وذلك قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا السبت، في إياب الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء تدريب الأهلى على ركلات الترجيح تحسباً لانتهاء المباراة بين الأهلى وصن دوانز بنتيجة 5/0 لصالح الفريق الأحمر وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل جنوب افريقيا.

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