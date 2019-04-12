شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الجمعة حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى، أوغندا، الكونغو.
موعد مواجهة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى
وستكون مواجهة افتتاح البطولة، بين منتخب الفراعنة ومنتخب زيمبابوي يوم 21 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولى وستنطلق فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
المجموعة الأولى: مصر ، الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوى
المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى
المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا
المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا
المجموعة الخامسة: تونس ، مالى ، موريتانيا ، أنجولا
المجموعة السادسة: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو
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