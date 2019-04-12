شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعادل مع المغرب بدون أهداف فى بطولة اتحاد شمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني مع نظيره المغربي سلبيا بدون أهداف، في الجولة الرابعة لدورة اتحاد شمال أفريقيا للمنتخبات أقل من 18 عام التى تقام بالاسكندربة وتختتم بعد غدا الاحد بمواجهتى مصر مع الجزائر ، والمغرب مع كينيا .



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و أكد ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطنى للشباب ، أنه استفاد بشكل جيد من مباراة اليوم ، وأن منتخب المغرب هو الأقوى في المنتخبات المشاركة وأن هناك إيجابيات وسلبيات والأهم هو إصرار اللاعبين على تحقيق المكسب حتى اللحظات الأخيرة .

وأضاف ربيع ياسين "نعمل على بناء جيل قوي قادر على تمثيل مصر في البطولات بشكل جيد وهذا الاحتكاك القوي هو الأول لنا بعد 6 معسكرات ومازال لدينا نواقص في الكثير من المراكز وهناك مايقرب من 60 لاعبا سوف يتم مشاهدتهم خلال الأيام القادمة فباب المنتخب مفتوح للجميع" .

من جانبه أكد مجدى عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب الشباب ، على تحقيق المنتخب مكاسب عديدة من هذه البطولة خصوصاً وأن هذا الفريق فى بداية تكوينه وأمامه الكثير من الوقت حتى يظهر بشكل جيد بعد انسجام عناصره مشددا على أن اتحاد الكرة يقدم كل الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين ويسعى لتلبية كل مطالب الجهاز لتشكيل منتخب مشرف لمصر .

