شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..تتويج سيدات الأهلى بلقب الدورى الممتاز للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت مساء اليوم الجمعة، مراسم تتويج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 ، وذلك عقب الفوز على الشمس بنتيجة 3/1 فى النهائى .

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يذكر أن الأهلى حسم التتويج باللقب مبكرا ،حيث أنه يدخل لقاء اليوم برصيد 62 نقطة قبل لقاءات اليوم يليه الزمالك الذى حسم المركز الثانى برصيد 55 نقطة ، ثم الشمس برصيد 50 نقطة .

و تعد هذه البطولة الثانية التى حققها فريق سيدات الاهلى للكرة الطائرة هذا الموسم بعد الفوز بلقب أفريقيا للمرة العاشرة فى التاريخ على ارضه ووسط جماهيره .