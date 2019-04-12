شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: لا توجد مجموعة سهلة فى أمم افريقيا وهدفنا الفوز باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى رمزى مدرب عام منتخب مصر، إن مجموعة مصر فى بطولة أمم افريقيا 2019 متوازنة ومقبولة لجهاز المنتخب.

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديموقراطية.

وقال رمزى فى تصريحات صحفية بعد القرعة، إنه لا يوجد ما يُسمى بالمجموعة السهلة أو المجموعة الصعبة ولكن مجموعتنا مقبولة ووقعنا مع منتخبات نعلمها جيدا وبالطبع نحترم الجميع، وهدفنا الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

وتابع مدرب المنتخب أن الجهاز الفنى قرر البدء سريعا للتجهيز للبطولة، وسيعقد الجهاز جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد المنتخبات التى يرغب فى مواجهتها، لافتا إلى أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة.