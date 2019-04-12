شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: مجموعة مصر "سهلة".. ومجموعة المغرب والأفيال والأولاد "نارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طه إسماعيل نجم مصر والأهلى السابق المنتخب الوطنى لن يجد أفضل من القرعة الحالية متوازنة وسهلة أصعب منتخب فيهم الكونغو الا أن مصر قادرة على التأهل أول المجموعة بسهولة.

وعن المجموعة النارية للمغرب وكودت ديفوار وجنوب أفريقيا قال إنها مجموعة الموت وبيتوقع تاهل الـ٣ فرق للدوري الثاني كأول وثاني وأفضل ثالث.

وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 أجريت تحت سفح الأهرامات، مساء اليوم الجمعة، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة إلى 6 مجموعات.

وجاء المنتخب الوطن على رأس المجموعة الأولى وتواجه فى الإفتتاح منتخب زيمبابوى يوم 21 يونيو، وتعد المجموعة الرابعة هى الأقوى بتواجد الثلاثى المغرب، كوت ديفوار و جنوب أفريقيا. وجاءت نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 على النحو التالى:



المجموعة الأولى: مصر ، الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوى

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المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى

المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس ، مالى ، موريتانيا ، أنجولا

المجموعة السادسة: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو