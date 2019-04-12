شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: ملاعب بطولة أمم افريقية ستكون جاهزة 15 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بالأجواء التى أقيمت فيها قرعة بطولة أمم افريقيا 2019 الليلة تحت سفح الأهرامات، معلقا:" يهمنا أول انطباع عن اللجنة المنظمة وده من خلال القرعة وكان تحدي اننا نعمله في مكان مفتوح".

وعن قرعة البطولة ومجموعة منتخب مصر، قال أبو ريدة فى تصريحات صحفية:" مجموعة مصر اللى هيؤدى بشكل قوي يكسب دى كرة قدم وكل اللي يهمنا ان الضيوف ينبسطوا بزيارة مصر ومدنها كلجنة منظمة".

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وأوضح أبو ريدة أن ملاعب بطولة أمم افريقيا الستة ستكون جاهزة تماما لإستضافة البطولة يوم 15 مايو المقبل، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجميع من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات سريعا ودون أى معوقات.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.