فيديو وصور.. "فابريكا" تحيى حفل انطلاق قرعة كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذبت فرقة "فابريكا" الموسيقية، الأضواء، خلال الفقرة التى قدمتها على هامش سحب قرعة بطولة أمم افريقيا 2019 المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات. وكانت فرقة فابريكا قد خطفت الأضواء فى الساحة الرياضية عندما قدمت عرضا رائعا فى وقت سابق فى الحفل الذى نظمته شركة "بريزنتيشن" لتكريم المنتخب الوطنى بعد تأهله لمونديال روسيا 2018.











وانطلق حفل قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقام فى منطقة الأهرامات استعدادا للنسخة الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

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