شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة امم افريقيا.. الكاف يستعرض موعد مواجهة الافتتاح بمجموعة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،على استعراض موعد مواجهة منتخب مصر مع زيمبابوى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 التى ستقام يوم 21 يونيو باستاد القاهرة الدولى. أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التى أجريت فعاليتها حاليا تحت سفح الأهرامات عن المنتخبات التى تضمها المجموعة الأولى والتى يتواجد فيها منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث. قرعة امم افريقيا.. منتخبات المجموعة الأولى التى تضم المنتخب الوطنى جاء على النحو التالى: مصر ، زيمبابوى ، أوغندا ، الكونغو. وجاءت مجموعات امم افريقيا كالتالى وفقا للقرعة: وجاءت مجموعات امم افريقيا كالتالى وفقا للقرعة: المجموعة الأولى: مصر ، الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوى Advertisements المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا المجموعة الخامسة: تونس ، مالى ، موريتانيا ، أنجولا المجموعة السادسة: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو

مجموعات امم افريقيا

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