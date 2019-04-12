شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل وحذر .. اعرف كيف يرى الجمهور مجموعة مصر فى أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاءل كبير من جمهور كرة القدم المصرية، بعد الاعلان عن مجموعة منتخب الفراعنة فى كأس الأمم الإفريقية والتى تضم منتخبات زيمبابوى وأوغندا و الكونغو، و التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

غرد أحمد عبد الباسط ، عبر هاشتاج " قرعه أمم افريقيا" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا لتويتر:"مجموعة مصر في أمم إفريقيا بداية نظريا سهلة والفوز فى المباريات الثلاثة سيمنح اللاعبين الثقة لحصد اللقب"، وقال مصطفى :"مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الافريقيه يعني أسهل من كده مفيش يعنى مصر تطلع منها بالـ 9 نقط و محدش يقلها أنت بتعملى ايه".





وقال آخر :" الجزائر أصعب ماتش عندها السنغال المغرب الله يعينها تونس مجموعتها في المتناول ومصر وتتأهل وهى مغمضة عينيها"، وغرد أحمد النيفلى:" مجموعة مصر جيدة مع الأخذ في الاعتبار أن أوغندا منتخب منظم وزيمبابوي منتخب مجهول بالنسبة لأغيري وأدى تصفيات جيدة، أما الكونغو الديمقراطية فهى أفضل منتخبات المستوى الثانى أفريقيا المغرب فى مجموعة الموت وأنا كنت أتوقع تأهلها وجنوب أفريقيا على حساب الأفيال".









وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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