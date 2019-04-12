قرعة أمم إفريقيا.. طريق سهل لمصر.. ونارية للمغرب

كتب - محمد همام: أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا عن تواجد المنتخب المصري في مجموعة بالمتناول حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة مع كلا من منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم والتي ستستضيفها مصر خلال الصيف الجاري من 21 يونيو وحتى 19 يوليو. وجاءت القرعة كالتالي: Advertisements المجموعة الأولى: مصر - زيمبابوي - أوغندا - الكونغو الديمقراطية. المجموعة الثانية: بورندي - مدغشقر - غينيا - نيجيريا. المجموعة الثالثة: تنزانيا - كينيا - الجزائر - السنغال. المجموعة الرابعة: نامبيا - جنوب إفريقيا - كوت ديفوار -...

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