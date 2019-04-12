قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر مع الكونغو وزيمبابوى وأوغندا بالمجموعة الأولى

كتب أحمد هريدى

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تجرى فعاليتها حاليا تحت سفح الأهرامات عن منتخبات المجموعة الأولى، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وجاءت منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالى:

مصر ، زيمبابوى ، أوغندا ، الكونغو

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.