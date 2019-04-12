قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019.. مصر مع زيمبابوى فى افتتاح البطولة

كتب- احمد هريدي
أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تجرى فعاليتها حاليا تحت سفح الأهرامات عن المنتخبات التى تضمها المجموعة الأولى، والتى يتواجد فيها منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور، وتواجه زيمبابوى فى الافتتاح.
وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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