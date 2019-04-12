أبو ريدة: مصر ترحب بكل منتخبات إفريقيا ونعد بتوفير سبل نجاح كان 2019

كتب حاتم رضا
رحب هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، بالوفود الافريقية المشاركة فى حفل قرعة امم افريقيا 2019 ، موضحا أن مصر ترحب بكل المنتخبات الافريقية المشاركة فى كان 2019.
قال أبو ريدة فى كلمته على هامش قرعة الكان، إن كرة القدم تقدم رسالة حب وسلام بين جميع الشعوب، وأن مصر تتشرف بأن تستضيف هذا الحدث الكبير وتعد بأن تقدم كل السبل لإنجاح البطولة بعد الفوز بشرف التنظيم.
ويشهد حفل القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا...
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