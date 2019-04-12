رينارد: مجموعة المغرب صعبة.. ولكنني أعرف المنافسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي إن المجموعة التي أوقعتهم بها قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 صعبة ولكنه يعرف المنتخبات التي سيواجهها.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة عن وقوع منتخبات: المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا بالمجموعة الخامسة.

وأضاف رينارد، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب فعاليات القرعة ـ :"أرى أن المجموعة صعبة جدًا ولكن تعودنا على هذه الفرق في النسخة الأخيرة ونعلم العديد منهم جيدًا ومضيت 4 سنوات في زامبيا ولعبت ضد ناميبيا".

وأتم المدير الفني للمغرب حديثه بالتشديد على أهمية التركيز من قبل فريقه خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بمساعدة رئيس اتحاد الكرة المغربي لهم ودعمه للفريق.