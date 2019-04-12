ديسابر: مواجهة مصر تحدي قوي.. واختيار أفضل لاعب مصري أمر سهل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محمد مصطفى
صرح سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا بأن مواجهة مصر في بطولة أمم إفريقيا تعد تحديًا قويًا بالنسبة لبلاده.
وقال ديسابر في تصريحاته لـ"يلا كورة" عقب القرعة التي أقيمت على سفح أهرامات الجيزة: "سوف نبدأ المباريات أمام منتخب صعب مثل الكونغو، واللعب أمام مصر على أرضها أمر جيد بالنسبة للفريق وتحدي قوي."
وتابع: "أوغندا حققت الفوز على مصر من قبل في تصفيات كأس العالم، وخسرنا في لقاء العودة في مصر."
وعن التواجد في مجموعة مصر للمرة الثانية: "القرعة أوقعتنا مع مصر في أمم إفريقيا 2017 مجددًا لكنها الصدفة ولا نستطيع أن نفعل شيء، وفي المرة الماضية خسرنا بهدف نظيف، لذا فالأمور كانت قريبة للغاية."
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي ستلعب على استاد القاهرة، مع الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وزيمبابوي.
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