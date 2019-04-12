6 ستادات .. أين تلعب منتخبات أمم أفريقيا 2019 مبارياتهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا عن تواجد المنتخب المصري في مجموعة بالمتناول حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة مع كلا من منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم والتي ستستضيفها مصر خلال الصيف الجاري من 21 يونيو وحتى 19 يوليو. وجاءت القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: مصر - زيمبابوي - أوغندا - الكونغو الديمقراطية (تلعب المباريات على ستاد القاهرة). المجموعة الثانية: بورندي - مدغشقر - غينيا - نيجيريا (تلعب المباريات على ستاد الإسكندرية). Advertisements المجموعة الثالثة: تنزانيا - كينيا - الجزائر - السنغال. ( تلعب المباريات على ستاد الدفاع الجوي) المجموعة الرابعة: نامبيا - جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - المغرب. ( تلعب المباريات على ستاد السلام) المجموعة الخامسة: أنجولا - موريتانيا - مالي - تونس. ( تلعب المباريات على ستاد السويس) المجموعة السادسة: غينيا بيساو - بنين - غانا - الكاميرون. ( تلعب المباريات على ستاد الإسماعيلية)

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