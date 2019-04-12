ضيوف يعلق على وقوع السنغال مع الجزائر بأمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد النجم السنغالي المعتزل الحاج ضيوف أن منتخب بلاده وقع في مجموعة صعبة خلال حفل قرعة أمم أفريقيا 2019، لافتا أن الجميع لديه حظوظ في التأهل.
واسفرت القرعة عن وقوع منتخب السنغال بمجموعة ضمت كل من تنزانيا والجزائر وكينيا.
وقال ضيوف في تصريحات تلفزيونية عقب اجراء مراسم القرعة:" في البطولة المقبلة سيكون هناك منتخبات لديها امال كبيرة، وعندما ننطلق ليس لديك ما تخسره".
وأضاف:" جميع الفرق لم تقل كلمتها الأخيرة، فمجموعة السنغال مشوقة والجميع سيلعب حتى النهاية".
وأوضح، أن منتخب تنزانيا رائعون ويريدون أن يقدموا اداء جيد، كما أن منتخب الجزائر هو الأخر قوي ويجب احترامه".
وأتم تصريحاته:" المجموعة صعبة جدا، ومن سيكون أكثر تركيز سيتأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة".
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
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