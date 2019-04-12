أحمد حسن: المجموعة الخامسة هي الأصعب في أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني السابق، إن المجموعة الخامسة التي أسفرت عنها قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 تُعد الأصعب بين المجموعات الست في البطولة.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة عن وقوع منتخبات: المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا بالمجموعة الخامسة.

وأضاف أحمد حسن ـ على هامش حضوره قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 ـ :"بالنسبة لي هي مجموعة صعبة بها منتخبات كبيرة مثل المغرب، كوت ديفوار وجنوب أفريقيا ولهم تاريخ كبير أعتقد أنها الأصعب بين الست مجموعات في البطولة".

وتستضيف مصر النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا.