أبو تريكة: أهلا بأساطير إفريقيا في مصر.. وننتظر اللقب من الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: رحّب محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية وأسطورة الأهلي السابق، بنجوم الكرة الإفريقية خلال تواجدهم في مصر لمتابعة مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر خلال الصيف الجاري بداية من 21 يونيو وحتى 19 يوليو. وكتب أبو تريكة عبر صفحته الشخصية "تويتر" :"‏تنظيم مبهر وجميل تحت إحدي عجائب الدنيا الأهرامات يجعلنا ننتظر بطولة كبيرة وعظيمة". Advertisements وتابع :"أساطير إفريقيا أهلا بكم فى مصر أم الدنيا، منتخبنا ننتظر البطولة منكم إن شاء الله". وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا. وسبق لمصر تنظيم كأس الأمم أربع مرات من قبل، أعوام 1959، 1974، 1986 و2006. يُذكر أن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.

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