رئيس الكاف يؤكد ثقته في نجاح كأس الأمم الإفريقية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اطمئنانه من نجاح النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وأضاف أحمد أحمد ـ خلال كلمته بحفل إعلان قرعة كأس النسخة المقبلة من كأس الأمم المقبلة اليوم الجمعة ـ :"أشكر هيئة التنظيم المحلية وهيئة الاتحاد والسيد هاني أبو ريدة على هذا الكرة والسخاء والالتزام ومطمئن من نجاح النسخة المقبلة من كأس الأمم في مصر".

وأتم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتوجيه الشكر للمنتخبات المتأهلة، قائلاً:"نحن الآن على مسافة 84 يومًا وكل الأمال ممكنة لنعيش حفلاً بهيجًا".

وتتابع القارة السمراء قرعة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة في حفل يحضره نجوم القارة السمراء وأساطيرها.