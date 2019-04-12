سمولينغ يعلق على إصابته لميسي

علق كريس سمولينغ مدافع نادي مانشستر يونايتد على إصابته للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد التحامه معه خلال مباراة “الشياطين الحمر” وبرشلونة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.علق كريس سمولينغ مدافع نادي مانشستر يونايتد على إصابته للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد التحامه معه خلال مباراة “الشياطين الحمر” وبرشلونة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتدخل سمولينغ بقوة في حق ميسي في الدقيقة (30) من المباراة، وهو ما أدى إلى إصابة هداف برشلونة على مستوى الوجه.
وكشف سمولينغ أن ميسي ليس مستاء منه، حيث قال: “بعد المباراة تحدثنا وتجاذبنا أطراف الحديث قليلا ثم صافحنا بعضنا البعض.. لقد فهم أن ما حدث لم يكن مقصودا. في تلك اللحظة، لم أكن أدرك مدى قوة الضربة التي تلقاها ميسي”.
وأظهر الفحص الطبي الذي خضع له النجم الأرجنتيني، أنه لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.
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