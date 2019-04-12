الزمالك يحدد موعد مغادرته إلى السويس استعدادا لمباراة حسنية أغادير

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، مغادرة الفريق القاهرة متوجها إلى السويس ظهر غدٍ السبت، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حسنية أكادير المغربي بعد غد الأحد في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
ويخوض الفريق مرانه الأخير غدا بملعب دجلة في العين السخنة استعدادا للقاء.
ويواجه الزمالك فريق حسنية أكادير مساء الأحد في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية على استاد الجيش فى السويس
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