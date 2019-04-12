شاهد.. محمد ناجي جدو صاحب هدف التتويج في كأس الأمم الأفريقية 2010

قاد حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مصر للتويج بطلًا لقارة لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالى بعد فوزه على المنتخب الغانى بهدف نظيف أحرزه محمد ناجى جدو فى البطولة التى أقيمت فى أنجولا. البطولة التى أقيمت فى أنجولا. يعد محمد ناجي جدو لاعب المنتخب الوطني السابق والجونة الحالي صاحب هدف مصر الحاسم في غانا بنهائي بطولة كأس الأم الأفريقية 2010 وأحرز جدو الهدفي في الدقيقة الـ 85. وفاز جدو بلقب هداف البطولة الأفريقية برصيد 5 أهداف، وفاز أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق بلقب أحسن لاعب فى البطولة، وتوج عصام الحضرى بلقب أفضل حارس، وحصد أحمد فتحى جائزة اللعب النظيف.

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