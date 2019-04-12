إبراهيم سعيد وزيدان يحضران قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية

حضر إبراهيم سعيد نحم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق ومحمد زيدان لاعب المنتخبالوطني السابق، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية
2019 في مصر.
وتجرى القرعة في الوقت الحالي تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
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