إبراهيم سعيد وزيدان يحضران قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية

حضر إبراهيم سعيد نحم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق ومحمد زيدان لاعب المنتخب الوطني السابق، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية

وتجرى القرعة في الوقت الحالي تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة. الوطني السابق، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية2019 في مصر.وتجرى القرعة في الوقت الحالي تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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