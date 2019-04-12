مصر تتعادل سلبيا مع المغرببطولة اتحاد شمال إفريقيا

تعادل منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني

وتختتم الدورة بعد غد الأحد بلقاء مصر مع الجزائر، والمغرب مع كينيا.

ومن جانبه أكد مجدى عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب على استفادة المنتخب بالعديد من الإيجابيات من هذه البطولة خصوصاً وأن هذا المنتخب مازال فى بداية تكوينه وأمامه الكثير من أجل الظهور بشكل جيد بعد انسجام عناصره مشددا على أن الاتحاد يقدم كل الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين ويسعى لتلبية كل مطالب الجهاز لتشكيل منتخب مشرف لمصر .

فيما أكد ربيع ياسين المدير الفني

وأضاف "نعمل على بناء جيل قوي قادر على تمثيل مصر في البطولات بشكل جيد وهذا الاحتكاك القوي هو الأول لنا بعد ست معسكرات مازال لدينا نواقص في الكثير من المراكز وهناك مايقرب من 60 لاعبا سوف يتم مشاهدتهم خلال الأيام القادمة فباب المنتخب مفتوح للجميع" . مع نظيره المغربي سلبيا بدون أهداف، في الجولة الرابعة لدورة اتحاد شمال أفريقيا للمنتخبات أقل من 18 عاما.وتختتم الدورة بعد غد الأحد بلقاء مصر مع الجزائر، والمغرب مع كينيا.ومن جانبه أكد مجدى عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب على استفادة المنتخب بالعديد من الإيجابيات من هذه البطولة خصوصاً وأن هذا المنتخب مازال فى بداية تكوينه وأمامه الكثير من أجل الظهور بشكل جيد بعد انسجام عناصره مشددا على أن الاتحاد يقدم كل الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين ويسعى لتلبية كل مطالب الجهاز لتشكيل منتخب مشرف لمصر .فيما أكد ربيع ياسين المدير الفنيللمنتخب أنه استفاد بشكل جيد من مباراة اليوم وأن منتخب المغرب هو الأقوى في المنتخبات المشاركة وأن هناك إيجابيات وسلبيات والأهم هو إصرار اللاعبين على المكسب حتى اللحظات الأخيرة .وأضاف "نعمل على بناء جيل قوي قادر على تمثيل مصر في البطولات بشكل جيد وهذا الاحتكاك القوي هو الأول لنا بعد ست معسكرات مازال لدينا نواقص في الكثير من المراكز وهناك مايقرب من 60 لاعبا سوف يتم مشاهدتهم خلال الأيام القادمة فباب المنتخب مفتوح للجميع" .

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