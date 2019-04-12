رسمياً : نادي ⁧أحد⁩ أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى السعودي

بخسارة فريق أحد السعودي اليوم أمام الفيحاء تأكد بشكل رسمي هبوطه إلي دوري الدرجة الأولى السعودي. الأولى السعودي. وتوقف رصيد أحد عند النقطة الـ15ليكون بذلك أول فريق يهبط من دوري عبد اللطيف جميل ويذكر أن الدوري السعودي يضم 16فريقا يهبط كل عام فريقان ويصعد فريقان.

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