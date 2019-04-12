المصري يؤدي مرانه الأساسي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم مرانه الأساسي استعداداً لمباراته بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الإسماعيلي والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الدفاع الجوي.



حرص المدير الفني للفريق الكابتن إيهاب جلال قبيل بدء

المران على الاجتماع بلاعبيه مؤكداً لهم ضرورة طي صفحة مباراة الأمس أمام الزمالك والتركيز على المباراة المقبلة أمام الاسماعيلي والتي تقام بعد أقل من 48 ساعة ، مشدداً على ضرورة توخي الحذر على مدار شوطي اللقاء وخاصة أن فريقالإسماعيلي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء.



أما عن المران فقد جاء خفيفاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس كاملة ، فيما جاء المران قوياً لباقي اللاعبين ومن بينهم الرباعي أحمد ياسر وفريد شوقي ومصطفى طيارة والناشئ أيمن ندا الذين انضموا للمعسكر مساء أمس ،فيما خاض حراس المرمى مراناً شاقاً تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.