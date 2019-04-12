ثنائي الإسماعيلي يغيب عن لقاء المصري البورسعيدي

يغيب ثنائي الإسماعيلي عن مواجهة المصري البورسعيدي الأحد المقبل التي تقام علي ملعب الدفاع الحوي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولك الدوري

المصري.

وقال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أسامة إبراهيم وعماد حمدى

سيغيبان عن مواجهة المصرى لأنهما لم يكتمل شفاؤهما بعد وبالتالى سيستمر غيابهما عن اللقاء .

وعن محمود عبدالعاطي دونجا قال رئيس الجهاز الطبى إن اللاعب فى مرحلة التجهيز وفرص لحاقه بالمباراة موجودة.