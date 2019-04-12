ثنائي الإسماعيلي يغيب عن لقاء المصري البورسعيدي

يغيب ثنائي الإسماعيلي عن مواجهة المصري البورسعيدي الأحد المقبل التي تقام علي ملعب الدفاع الحوي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولك الدوريالمصري.
وقال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أسامة إبراهيم وعماد حمدى
وعن محمود عبدالعاطي دونجا قال رئيس الجهاز الطبى إن اللاعب فى مرحلة التجهيز وفرص لحاقه بالمباراة موجودة.
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