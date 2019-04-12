يورجن كلوب يحصل علي جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

حصل المدرب الالماني يورجن كلوب علي جائزة مدرب الشهر المقدمة من رابطة الدوري الانجليزي خلال شهر مارس وجاء ذلك بعد اختيار أساطير البريميرليج للمدرب ليتفوق علي كل من بيب جوارديولا منافسة وأوناي إيميري. اختيار أساطير البريميرليج للمدرب ليتفوق علي كل من بيب جوارديولا منافسة وأوناي إيميري. وحقق كلوب بعد أن خاض فريق ليفربول 4 مباريات خلال الشهر استطاع الريدز الانتصار في 3مباريات والتعادل في لقاء قبل أن يتم التوقف الدولي خلال الشهر .

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