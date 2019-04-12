وفاة أسطورة ليفربول السابق تومي سميث

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن وفاة لاعبه السابق تومي سميث عنعمر يناهز الـ 74 عاما.
ويعد تومي سميت من أساطير ليفربول حيث حقق لقب الدوري مع الفريق ولقب دوري الأبطال.
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