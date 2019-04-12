يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري جروس القاهرة متجها إلى السويس ظهر غد السبت، من أجل الدخول في معسكر ظهر غد السبت، من أجل الدخول في معسكرمغلق استعدادا لمواجهة حسينية أغادير المغربي بعد غد الأحد. ويخوض الفريق مرانه الأخير غداً بملعب دجلة بالعين السخنة استعداداً للقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معسكر مغلق للزمالك "بالسويس" استعدادا لحسنية أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.