رياضة | بعد انتهاء القرعة.. ماذا تفعل مصر عندما تستضيف كأس أمم إفريقيا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء القرعة.. ماذا تفعل مصر عندما تستضيف كأس أمم إفريقيا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا والتي تستضيفها مصر في يونيو المقبل. يشارك لأول مرة في هذه النسخة 24 منتخب تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاءت كالتالي : -

المجموعة الأولى : مصر والكونغو وأوغندا وزيمبابوي

المجموعة الثانية : نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبروندي

المجموعة الثالثة : السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا

المجموعة الرابعة : المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونامبيا

المجموعة الخامسة : تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا

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المجموعة السادسة : الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو

تعتبر هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها مصر البطولة، حيث احتضنتها 4 مرات من قبل، تمكنت من الفوز بثلاث نسخ منها. ويستعرض الخليج 365 الرياضي النسخ التي احتضنتها مصر في أمم أفريقيا ومشوارها في تلك النسخ ..

1 - أمم أفريقيا 1959 : خاضت مصر مبارتين فقط في تلك النسخة، فازت فيهما. سجل منتخب الفراعنة 6 أهداف، ومني مرماهم بهدف واحد في البطولة وتوج باللقب.

2 - أمم أفريقيا 1974 : خاضت مصر 5 مباريات في تلك النسخة، فازت في 4 مباريات وخسرت مباراة واحدة. سجل منتخب الفراعنة 13 هدف، ومني مرماهم ب 5 أهداف في البطولة. خسرت مصر تلك النسخة وخرجت من دور قبل النهائي على يد زائير بطل تلك النسخة.

3 - أمم أفريقيا 1986 : خاضت مصر 5 مباريات في تلك النسخة، فازت في 4 مباريات وخسرت مباراة واحدة وكانت المباراة الافتتاحية على يد السنغال. سجل منتخب الفراعنة 5 أهداف، ومني مرماهم بهدف واحد في البطولة وتوج باللقب على حساب الكاميرون التي تعادل معها سلبياً في النهائي وفاز عليها بركلات الترجيح.

4 - أمم أفريقيا 2006 : خاضت مصر 6 مباريات في تلك النسخة، فازت في 5 مباراة وتعادلت في مباراة واحدة. سجل منتخب الفراعنة 12 هدف، ومني مرماهم ب 3 أهداف في البطولة وتوج باللقب على حساب كوت ديفوار التي تعادل معها سلبياً في المباراة النهائية وفاز عليها بركلات الترجيح.