رياضة | هازارد يكشف عن الأقرب لتحقيق البريميرليج بين السيتي وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يكشف عن الأقرب لتحقيق البريميرليج بين السيتي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي عن المواجهة التي ستجمع فريقه بليفربول، على ملعب أنفيلد، بالدوري الإنجليزي. وقال هازارد: "نحن نريد إنهاء الموسم بالمراكز الأربعة الأولى. نحن لا نهتم بمن سيحقق اللقب - مان سيتي أو ليفربول . نريد الذهاب إلى هناك ونحاول الفوز في المباراة". وبسؤواله .. من سيحقق اللقب؟ أجاب: "أريد أن أقول مان سيتي لأنها ما زالت لدينا مواجهة أمام ليفربول ونريد أن نفوز عليهم. أعتقد أنني سأقول مانشستر سيتي".

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