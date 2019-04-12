رياضة | موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو القادم، وأسفرت القرعة عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض الفراعنة.

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.