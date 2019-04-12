رياضة | نجم تشيلسي السابق عن جيمي كاراجر: إنه منافق كبير !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي السابق عن جيمي كاراجر: إنه منافق كبير ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فلويد هاسيلباينك نجم فريق تشيلسي الإنجليزي سابقًا، عن تصريحات جيمي كاراجير، نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، بأنه يجب على كالوم هودسون أودوي الخروج من تشيلسي، وأن إيدين هازارد أكبر من تشيلسي.

وقال هاسيلباينك في تصريحات صحفية: "أنا منزعج من ذلك، لقد كان منافقًا بذلك، لماذا لم يقل نفس الشيء لكوتينيو & سواريز حينما أرادا الرحيل إلى برشلونة؟ لماذا لم يقل لستيرلينغ حينما أراد الرحيل إلى السيتي؟".

وأضاف قائلاً: "هودسون أودوي موهبة إنجليزية ولن يحبه أحد كما تحبه جماهير تشيلسي، كاراجير لم يكن ليغادر ليفربول أبدًا ولن ينصح لاعبي ليفربول الشباب بمثل هذه النصيحة".