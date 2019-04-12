رياضة | كلوب يكشف عن خطته السحرية لإيقاف خطورة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف عن خطته السحرية لإيقاف خطورة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي هو أفضل لاعب في العالم حينما يكون في يومه.
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البلوز: "هو من أكثر الأشياء التي أحبها في كرة القدم، أحب متعته ومهاراته وقوته وسرعته، هو لاعب رائع".
وأضاف قائلاً: "كلوب عن الخطة لإيقاف الملك هازارد : "ربما علينا أن ندخل اللقاء بـ13 لاعب، 2 نضعهم يراقبون هازارد والبقية يلعبون!".
وواصل: "لا، ربما أفضل شيء أن نمنع التمريرات من أن تصل له ونمنعه من أن يكون بأفضل حالاته، أحيانًا سنحتاج المساعدة من مكان آخر".
وتابع كلوب عن مواجهة تشيلسي: "هم فريق جيد جدًا ويمرون بلحظات جيدة، بالأمس أراحوا 7 لاعبين وحققوا الفوز في براغ، هم بوضعية جيدة في اليورباليغ وستكون مباراتنا ضدهم صعبة، ولكننا سنلعب في أنفيلد ونحن فريق جيد أيضًا".