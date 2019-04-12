رياضة | كلوب يكشف عن خطته السحرية لإيقاف خطورة هازارد

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البلوز: "هو من أكثر الأشياء التي أحبها في كرة القدم، أحب متعته ومهاراته وقوته وسرعته، هو لاعب رائع".

وأضاف قائلاً: "كلوب عن الخطة لإيقاف الملك هازارد : "ربما علينا أن ندخل اللقاء بـ13 لاعب، 2 نضعهم يراقبون هازارد والبقية يلعبون!". وواصل: "لا، ربما أفضل شيء أن نمنع التمريرات من أن تصل له ونمنعه من أن يكون بأفضل حالاته، أحيانًا سنحتاج المساعدة من مكان آخر".

وتابع كلوب عن مواجهة تشيلسي: "هم فريق جيد جدًا ويمرون بلحظات جيدة، بالأمس أراحوا 7 لاعبين وحققوا الفوز في براغ، هم بوضعية جيدة في اليورباليغ وستكون مباراتنا ضدهم صعبة، ولكننا سنلعب في أنفيلد ونحن فريق جيد أيضًا".