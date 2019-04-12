رياضة | عاجل - قرعة كأس أمم إفريقيا تسفر عن مجموعات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - قرعة كأس أمم إفريقيا تسفر عن مجموعات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة في منطقة سفح الأهرامات بالقاهرة، عن العديد من المواجهات الصعبة والنارية بين الفرق المشاركة بالبطولة في نسختها الجديدة.

وأوقعت القرعة منتخبنا المصري بجانب منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.



وجاءت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019 كالتالي.

- المجموعة الأولي: مصر - زيمبابوي - أوغندوا - الكونغو الديمقراطية

- المجموعة الثانية: بوروندي - مدغشقر - غينيا - نيجيريا

- المجموعة الثالثة: السنغال - تنزانيا - كينيا - الجزائر

- المجموعة الرابعة: المغرب - ناميبيا - جنوب إفريقيا - كوت ديفوار

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- المجموعة الخامسة: تونس - أنجولا - موريتانيا - مالي

- المجموعة السادسة: الكاميرون - غينيا بيساو - بنين - غانا

ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتقام تقام النهائيات من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو على 6 ملاعب موزعة على أربع مدن.