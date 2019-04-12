رياضة | الهلال يخطف فوزا صعبا من الأهلي ويستعيد الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يخطف فوزا صعبا من الأهلي ويستعيد الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الهلال فوزاً صعباً أمام الأهلي بهدف دون مقابل مساء اليوم الجمعة في إطار المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة" بالجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشعل ألبرتو بوتيا اللقاء بهدف أول سجله مدافع الهلال في شباك الأهلي عند الدقيقة "43" بعد استلام تمريرة رائعة من محمد كنو ليسدد الكرة بنجاح في الشباك وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.