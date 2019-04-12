رياضة | الهلال يخطف فوزا صعبا من الأهلي ويستعيد الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يخطف فوزا صعبا من الأهلي ويستعيد الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق نادي الهلال فوزاً صعباً أمام الأهلي بهدف دون مقابل مساء اليوم الجمعة في إطار المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة" بالجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.
وأشعل ألبرتو بوتيا اللقاء بهدف أول سجله مدافع الهلال في شباك الأهلي عند الدقيقة "43" بعد استلام تمريرة رائعة من محمد كنو ليسدد الكرة بنجاح في الشباك وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.
وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً سجله عمر السومة بالدقيقة "35" بداعي التسلل بينما قام بطرد يوسف الحربي لاعب الأهلي بعد تدخله العنيف على ياسر الشهراني ليمنحه بطاقة حمراء بالدقيقة "36".
وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 63 بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتاً بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.